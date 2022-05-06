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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

مي عز الدين
مي عز الدين

أثارت الناقدة ماجدة خير الله جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  للفنانة مي عز الدين.

وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".

فيما نفى أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله هذا الكلام في تعليق على حسابها وكتب": حساب الناقدة ماجدة خير الله  بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه".

جاءت هذه الشائعة بعد إعلان النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لـ صدى البلد وفي أول تعليق لها  الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب. 

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وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

ياسمين صبري لصدى البلد : الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة ولكن له كل احترام
قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة قد تم بالفعل مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم". 

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