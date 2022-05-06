متنوعة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن فساتين ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، فهي تعد من أشهر نجمات الوطن العربي التي عرفت بأناقتها أزيائها الفخامة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تتمتع ياسمين صبري بذوق راقي وأنيق في اختيار الإطلالات التي تقومي بارتدائها سواء في المناسبات العامة أو الخاصة، فهي تحرص دوما على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

كما تتميز ياسمين صبري بانها تقوم بجذب الأنظار حول فساتينها فهي تختار التصميمات المتناسقة مع قوامها و التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي أيضا، تعتمد على الألوان المتناسقة معها.

تفضل ياسمين صبري تنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات الثمينة مع إطلالاتها مما يزيد من أناقتها و جاذبيتها، بالإضافة إلي تنسيق الأحذية و الحقائب الفخامة و الأنيقة التي تحمل توقيع الماركات و دار الأزياء العالمية.



يذكر أن قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد وفي أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب .

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة قد تم بالفعل مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

1

2

3

4

5

6

7

8

9