الإسماعيلي يفرض التعادل الإيجابي أمام المصري في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى البورسعيدى والإسماعيلى بالتعادل الإيجابى 1 -1 في المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إسلام المزين فى الدقيقة 38 قبل أن يتعادل باهر المحمدى للإسماعيلى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى .. محمد فوزي،خط الدفاع .. عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي،خط الوسط .. عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - حسن ياسين،خط الهجوم .. محمد الشامي

ودخل المصرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد شحاتة،الدفاع: أسامة الجزار – ياسر حمد – إسلام المزين – هيثم العيوني – مصطفى أيمن،الوسط: إيزي إيميكا – إلياس الجلاصي،أمامهما: عمر عبد الفتاح "عموري" – زياد فرج،الهجوم: أوستين أموتو.