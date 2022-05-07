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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لصفوف النقل في المدارس الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لـ جداول الامتحانات المعتمدة من جانب كل محافظ .

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، عن تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع جروب تعليمنا الجديد لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اليوم السبت .

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات تبدأ من صباح اليوم في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر  الارقام التالية : الرقم الاول  01065125739  والرقم الثاني 01065125916 لتلقي الشكاوى عبر تطبيق واتس آب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  إلى أن مجلس الأمناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، يتعامل مع الشكاوى الواردة للعمل على حلها فور تلقيها.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن أمنياته بسير الامتحانات بصورة جيدة دون مشكلات ، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدي لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها .. أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان ومتابعة الصيانه البسيطة والتأكد من سلامة الأنوار والأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني تبدأ من اليوم السبت الموافق  7/5/2022 وحتى الخميس الموافق  12/5/2022 ولمدة 6 أيام .

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أما إمتحانات الصف الرابع الإبتدائى فسوف تبدأ غداً الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام ، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني  يوم الثلاثاء الموافق 10/5  وحتى الخميس الموافق 26/5  ولمدة 15 يوما.

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وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ من السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5 والثاني الإعدادي ينتهي 19/5 .

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية، فقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها سوف تبدأ يوم السبت الموافق 21/5  إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام.

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اليوم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي : 

  • حظر الغش في اللجان، ويتم  محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل او استخدام المحمول بلجان الامتحانات
  • حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان
  • حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب 
  • منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة
  • لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان 
  • يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب
  • يحظر تجوال او دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة
  • تجنب اثارة اي مشاكل اثناء سير الامتحانات وسرعة اخطار امن الادارة  وادارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة 
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