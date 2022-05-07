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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يرد على تحدي أحمد سعد بفيديو جديد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وظهر حلمي  بالفيديو وهو  يرقص على طريقة تحدي الفنان أحمد سعد ، وكتب: كنت محتاج يومين كمان #جاماميوزيك # سينرجي #الحركة دي #واحد_تاني @ahmedsaadofficial.

ناقد فني: واحد تاني عودة قوية لـ أحمد حلمي بعد غياب 3 سنوات

سينما العيد.. أحمد حلمي يحقق 6 مليون جنيه إيرادات والسقا يقارب 4 مليون


 

فيلم واحد تاني:
وحقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي ٥ مليون و ٥١٢ الف و ٢٤٥ جنيها خلال يوم أمس .

وعاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه مساء الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى رقم فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

@ahmedhelmy كنت محتاج يومين كمان #جاما_ميوزيك #سينرجي #الحركة_دي #واحد_تاني @ahmedsaadofficial ♬ original sound - Ahmed Helmy
أحمد حلمى أحمد سعد تحدي احمد حلمي احمد حلمي انستجرام

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