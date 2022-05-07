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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عبد العزيز عن منتقدى محمد فراج وبسنت شوقى : ناس مريضة

محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى

هاجم الفنان عمرو عبد العزيز منتقدى حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى من خلال منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. 

وكتب عمرو عبد العزيز :" على الناس المريضه اللي بتكتب كلام وحش شبه وشهم كده على فرح فراج و بسنت  .. ليه يا جماعه الناس بتكتب كلام وحش .. لتقل خيرا او لتصمت بدل ماتقولوا ربنا يسعدهم او تتمنولهم الخير ".

وأضاف عمرو عبد العزيز:"ليه بتقولوا  كلام زى ده على ٢ في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم  .. تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك او اخوك او بنتك وحد كتب كومنت زى اللى انتوا كاتبينوا ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى احساسكم ايه وقتها
مانجرحش الناس وندايق الناس لو سمحتوا اتمنوا الخير و الفرحه للناس ".

وتابع عمرو عبد العزيز :" واحد و  واحده فرحانين ان ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب و مجهود سنين  بجد الناس بقت وحشه قوى والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم".

واحتفل أمس الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

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أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

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فستان ستان.. بسنت شوقى بإطلالة جديدة فى حفل زفافها

ووجه محمد فراج رسالة  لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

ومن ناحية اخرى شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وظهرت بسنت شوقى بإطلالة جديدة مرتدية فستان ستان بسيط واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة . 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بسهل حشيش.

وكانت قد نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

بسنت شوقي محمد فراج وبسنت شوقي الفنانة بسنت شوقي الفنان محمد فراج الفنان عمرو عبد العزيز عمرو عبد العزيز

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