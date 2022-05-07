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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

بسنت شوقى ومحمد فراج
بسنت شوقى ومحمد فراج

احتفل اليوم الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز لقطات حقل زفاف محمد فراج وبسنت شوقى .. 

الصور الأولى لاستعداد بسنت شوقي لحفل زفافها

نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

بسنت شوقي بفستان دانتيل في حفل زفافها

وظهرت بسنت شوقي مرتدية فستانا أبيض من الدانتيل الناعم و بتصميم أوف شولدرز من الأعلى ومنفوش بشكل بسيط من الأسفل، واختارت حذاء باللون الأبيض، وطرحة طويلة.

وقامت بسنت شوقي بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع تركه منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انتسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت بسنت شو إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، قامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والرموش، والآي اينر، والكحل الأسود، والآي لاينر بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .

وأختارت بسنت شوقي بعض المجوهرات الناعمة، قامت بإرتداء كولية باللون الفضي وقرطين ناعمين من نفس الشكل، مع بوكيه من الورد عبارة عن براعم الورد الأبيض الصغيرة.

بسنت شوقى بإطلالة جديدة فى حفل زفافها

شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وظهرت بسنت شوقى بإطلالة جديدة مرتدية فستان ستان بسيط واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة . 

رسالة محمد فراج لـ بسنت شوقي

احتفل اليوم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ووجه محمد فراج رسالة  لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بسهل حشيش.

وكانت قد نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

إطلالة بسنت شوقي في ليلة الحنة

احتفلت مساء أمس الفنانة بسنت شوقي بـ ليلة الحنة وسط حضور الأهل و الأصدقاء و الأقارب، في إحدى قرى الغردقة.


تألقت بسنت شوقي خلال أحتفالها بـ ليلة الحنة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي الأنيق واتسم بقصته التي كشفت عن قوامها الرشيق.


قد حمل فستان بسنت شوقي توقيع Marmar Halim ، كما اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات مما زاد من جاذبيتها.


انتعلت بسنت شوقي صندل صيفي مسطح باللون الذهبي، تزينت بإكسسوار شعر بسيط للغاية، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت شوقي على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل Selya Kuchumova مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها. ‏

 

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أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

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