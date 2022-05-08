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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، غدا الاثنين ٩ مايو، للبيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

كما يستمع المجلس لبيان  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2022 / 2023.

ويناقش المجلس  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

كما يناقش المجلس  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16 /9 /2021.

مجلس النواب رئيس مجلس النواب وزير المالية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات

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