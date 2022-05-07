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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط: تنفيذ231ألف وصلة منزلية للصرف الصحي في150 قرية بـ حياة كريمة

إجتماع شركة مياه
إجتماع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا برئاسة المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لوحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي التابعة لوحدة تطوير قرى الريف المصري والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى قرى الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية. 

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حضر الاجتماع مسئولو وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي من مهندسي المكتب الفني ومهندسي قطاع المشروعات والقطاع المالى و التجاري والمهندس هشام الدغار رئيس الوحدة لمتابعة و مناقشة الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية بمراكز ( منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج ). 


وأكد "درة"  أهمية المتابعة الميدانية على أرض الواقع من قبل أعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتقديم تصور شامل للوضع القائم للتمكن من نهو كافة الإجراءات التنفيذية طبقا للجدول الزمني المعد لنهو تلك الاعمال حتى يتمكن المواطن من جني ثمار الأداء الخدمي المميز والهادف إلى توفير سبل العيش الكريمة وتقديم خدمة تتسم بالجودة والدوام .


ونوه رئيس الشركة في نهاية الاجتماع بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل التنفيذي لـ ٢٣١ ألف وصلة منزلية بمشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية لتحقيق استفادة في 150 قرية ريفية بدء العمل الفعلي بها على أرض الواقع على مستوى عدد 7 مراكز مستهدفة من قبل المبادرة الرئيسية والتي لا تدخر جهداً لإرساء دعائم العيش الكريم .

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