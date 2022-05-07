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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في قلب البحر.. مني زكي تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

مني زكي
مني زكي

نشرت الفنانة مني زكي صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مني زكي في الصورة في قلب البحر، مرتدية نظارة شمس باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، مع إطلالة صيفية بألوان متعددة.

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ مني زكي عبر إنستجرام

منى زكي تتصدر مؤشرات البحث بعد مشاركتها في فيلم العنكبوت

وتصدرت الفنانة منى زكي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مشاركتها في فيلم “العنكبوت” الذي يُعرض حاليا في دور عرض السينما.

بينما طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى. 

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

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