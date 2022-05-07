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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد... لحظة انفجار فندق شهير في هافانا

انفجار فندق في هافانا
انفجار فندق في هافانا

هز انفجار العاصمة الكوبية، هافانا، أمس الجمعة، ودمر فندق ساراتوجا، وأسفر عن سقوط ضحايا، كما دمر حافلات وسيارات كانت تقف خارج الفندق.

 

وفي الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل، يظهر تدميرا شديدا للفندق مما يدل على قوة الانفجار.

 

وحسب وكالة "فرانس برس"، أودى الانفجار الهائل بحياة 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ونقلت الوكالة عن السلطات الكوبية، قولهم إن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما لم يكن في الفندق الذي كان قيد الترميم غير بعض العاملين المشرفين على تهيئته للافتتاح قريباً.

 

وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية، بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض. وكانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 22 قتيلا بينهم طفل و50 جريحا.

 

وأضافت السلطات أن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.

 

ويعد فندق ساراتوجا معلما شهيرا في هافانا ويجذب إليه عددا كبيرا من المشاهير مثل مادونا وبيونسيه وميك جاجر وريهانا.

هافانا فندق انفجار ساراتوجا كوبا

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