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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

Google Assistant يسمح بتحديث كلمات المرور تلقائيا حال اختراقها.. تفاصيل

Google Assistant
Google Assistant يسمح بتحديث كلمات المرور تلقائيا

قامت شركة جوجل بتحديث مساعدها الذكي Google Assistant  ليصبح قادرا على انجاز عدد من المهام المختلفة من بينها التحديث التلقائي لكلمات المرور المخترقة لمستخدمي هواتف أندرويد.  

وبحسب موقع Android Central مُحدِّث كلمة المرور التلقائي الخاص بمساعد جوجل Google Assistant أصبح متاح الآن لمزيد من المستخدمين على متصفح جوجل كروم حيث تسمح هذه الميزة للمساعد بتغيير كلمة المرور تلقائيًا إذا تعرضت للاختراق.
 

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ويمكن للمستخدمين التحقق من أمان كلمات المرور المحفوظة في حساب جوجل الخاص بهم ومعرفة بيانات الاعتماد التي يجب تحديثها عند حدوث خرق ، وذلك بفضل الإصدار 88 من Google Chrome ، والذي أصدرته جوجل مؤخرا .

وعند تسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام كلمة مرور يُحتمل اختراقها ، سيحذرك مساعد جوجل Google Assistant من المخاطر ويعرض تحديث كلمة المرور نيابة عنك لاتخاذ إجراء ما .

وفي هذه الحالة سيكون ما عليك سوى النقر فوق الزر الأزرق ، وسيقوم جوجل  بإعادة توجيهك إلى موقع الويب المحدد حيث تحتاج كلمة مرورك إلى التحديث، وسيكون لديك الخيار للسماح لمدير كلمات المرور المدمج في جوجل كروم بإنشاء كلمة مرور جديدة لك.

وسيكون التحديث التلقائي لكلمة المرور باستخدام مساعد جوجل Google Assistant غير متاح في جميع مواقع الويب في الوقت الحالي، إلا أنه يتم دعم عدد قليل فقط من المواقع ، وفي الحالات التي يتعذر فيها على مساعد جوجل تحديث كلمة مرورك ، سيُطلب منك القيام بذلك يدويًا.  

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