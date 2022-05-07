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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبِّت تحديث مايو لمعالجة 36 ثغرة أمنية خطيرة

تحذير لجميع هواتف
تحذير لجميع هواتف أندرويد.. قم بتثبيت هذا التحديث فورا

نصحت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد تثبيت آخر تحديثاتها التى خصصتها للمستخدمين مؤخرا والتى تعالج أكثر من 36 ثغرة أمنية تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة والتى يمكنها إصابة هواتف أندرويد وتحميل البيانات الخاصة بالمستخدمين من بعد .   


وكشفت مجلة فوربس أن هناك ثغرة من ضمن الثغرات الأمنية التى تستهدف هواتف أندرويد تسمى Dirty Pipe يمكنها اختراق البيانات الحساسة للمستخدمين بدون علمهم ، كما تستهدف هواتف أندرويد الحديثة.

جوجل تطلق تحديثا أمنيا طارئا لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح Google Chrome

كل ما تريد أن تعرفه عن الحدث الأكبر من جوجل I/O 2022

وأكدت جوجل أنه يجب على جميع مستخدمي هواتف أندرويد تثبيت تحديث شهر مايو لهواتفهم حيث تتأثر هواتف أندرويد الأحدث ، ومعظمها من طرازات 2022 والتي تعمل بنظام Android 12 أو أحدث .  

وتستغل الثغرات الأمنية مشكلة تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد مع أداة تحميل التشغيل ، كما تخترق معلومات مهمة داخل شرائح الهواتف، إلا أن تحديث جوجل الجديد لشهر مايو والذى تم إطلاقه لهذه الهواتف يمكنه معالجة هذه المشكلات الكبيرة.

 

ويمكن لجميع مستخدمي هواتف أندرويد تحميل التحديث الخاص بشهر مايو من هذا الرابط .

 

ومنذ أيام، أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثا أمنيا طارئا لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح جوجل كروم Google Chrome ، وطالبت الشركة جميع المستخدمين حول العالم من ضرورة تثبيت التحديث الجديد حفاظا على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.
 

شركة جوجل هواتف اندرويد مستخدمي هواتف أندرويد اختراق البيانات الحساسة الثغرات الأمنية تحيث طارئ

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