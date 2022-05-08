محمد عبد العزيز: الجماعة الإرهابية تهدف إلي اللعب على وتر الوعي للأجيال القادمة

قال محمد عبد العزيز النائب بمجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تمرد إبان عهد الاخوان سابقاً، إن الدولة لا تدخر وسعاً في مكافحة ودحر الإرهاب منذ عام 2013 سواء أكان في العمق المصري داخل العاصمة والمحافظات أو في سيناء وتم حصاره لأضيق الحدود بسبب جهود الدولة في شمال سيناء.



ولفت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن مسلسل الاختيار أحدث نقلة فكرية تنعش ذاكرة المصريين وتحمي الاجيال القادمة من التأثر أو السقوط فريسة لما تقوم به جماعة الاخوان الإرهابية على مدار سنوات من نشر الأكاذيب".



أكمل : " يحاولون إدعاء المظلومية التاريخية والصحيح ليس لهم علاقة سواء بدين أو سياسة وماحدث في 30 يونيو بمختلف إنتمائه خرج ضد الإخوان لحماية الهوية المصرية ".



وأوضح أن ردة فعل الاخوان منذ بداية طرح البرومو الخاص بالاختيار 3 ووصولاً إلى الحادثة الارهابية اليوم يعكس بما لايرقى إلى الشك أن الارهابية تعاني ألماً شديد ً لانهم جزء من عملهم وشغلهم الشاغل اللعب على وتر الوعي خاصة الاجيال القادمة عبر خطابات تدعي المظلومية التاريخية " .



وشدد أن فترة حكم الإخوان لمدة عام شهدت انكشافاً أعقبها انكشاف أكبر بعد سقوطهم وقيل في تصريحات رسمية في بؤرة رابعة الارهابية وأعقبها العمليات الإرهابية مثل اغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق".