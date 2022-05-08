عضو لجنة العفو الرئاسي: يمكن تقديم طلبات العفو عبر الموقع الإلكتروني

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم إصدار موقع إلكتروني لتلقي طلبات العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من القرارات الخاصة بالعفو الرئاسي وذلك لتعزيز مفهوم الحوار السياسي.

وأضاف:" هناك بعض المعايير التي يتم النظر فيها عند تلقي الطلبات على الموقع الخاص بالعفو الرئاسي والمتمثلة في النظر في إذا كان الشخص متورط في قضايا عنف وتخريب أم لا".