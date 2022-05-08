التعليم: لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي هادئة.. ولا شكاوى حتى الآن

أكدت غرف عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في ثاني ايام الامتحانات.
وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، إن جميع اللجان هادئة ولم يتم الابلاغ حتى هذه اللحظة عن اي شكاوى او تسريبات او حالات غش
وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي انطلقت اليوم ، فلا شكاوى من اسئلة امتحان اللغة العربية والتلاميذ يؤدون الامتحان في جو هادئ.
وانطلقت اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.
ويمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الاحد ، في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.
وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم
وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :
- حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات
- حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان
- حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب
- منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة
- لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان
- يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب
- يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة
- تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.