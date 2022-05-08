التعليم: لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي هادئة.. ولا شكاوى حتى الآن

أكدت غرف عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في ثاني ايام الامتحانات.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، إن جميع اللجان هادئة ولم يتم الابلاغ حتى هذه اللحظة عن اي شكاوى او تسريبات او حالات غش

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي انطلقت اليوم ، فلا شكاوى من اسئلة امتحان اللغة العربية والتلاميذ يؤدون الامتحان في جو هادئ.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الاحد ، في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :

حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات

حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب

منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة

لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان

يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب

يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة

تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.

279435294_727834911907748_3065739768530439752_n

279570083_727834865241086_4165584119212754087_n

279857741_727835741907665_8988818254237192176_n

279861407_727835715241001_2763247204330952025_n

279874252_727835785240994_8882713368247160428_n

279881798_727835758574330_2820928114230397811_n

279888640_727835541907685_6548999404126551231_n

279914061_727835828574323_3376805178708660937_n