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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأخميم و 1008 وحدة بسوهاج الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي وآخر الأعمال بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين بالصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل، مؤكداً حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة على تحقيق التنمية المستهدفة والمتكاملة لا سيما لأهالي جنوب مصر.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 2736 وحدة سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي " بمدينة أخميم الجديدة، و 1008 وحدة أخرى بمدينة سوهاج الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أنه جارٍ أيضاً بمدينة سوهاج الجديدة تنفيذ مستشفى شفا الأورمان على مساحة 6.6 فدان وبسعة 263 سريرا وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع مراحل متقدمة.


وأضاف المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه جارٍ أيضاً بمدينة سوهاج الجديدة تنفيذ 3 أسواق تجارية نموذج 8 محال، بجانب تنفيذ شبكات ( المياه – الصرف - الري) بالتوسعات الجنوبية بالإضافة لفرمة منطقة الخدمات بذات المنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع خط المياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 مترا، وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه المرشحة من محطة التنقية القائمة إلي منطقة 455 فدانا ومنطقة الشريط المميز بمناطق الامتداد الجنوبي، بجانب تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية شامل (خزان أرضى + بوستر + خط قطر800 مم بطول5 كم ).

وعقب رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، وأعمال تنفيذ حارة أسفلتية لوصلة طريق امتداد 9 كم بطول 1.5كم، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية ( طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية ) للطرق المحيطة بمنطقه النحيل بمساحة 162 فدانا، وتنفيذ الطريق المطلوب داخل جامعة سوهاج بطول 700 متر، وتم الاستلام الابتدائي لمحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12000م3 / يومى مرحلة أولى وجارٍ ضخ المياه للبدء فى التشغيل، وجارٍ تنفيذ مشروع  مرافق (مياه ـ صرف ـ طرق ) لمنطقة شريط 100 م بمدخل المدينة ، كما تم طرح العديد من المشروعات لخدمة المدينة  ومنها: أسفلت منطقة الشريط المتميز بعرض 200 متر و كهرباء منطقة 455 فدانا مرحلة ثانية والتى تخدم قطع أراضى إسكان متميز والعديد من الكامبوندات السكنية.

وفي مدينة أخميم الجديدة، قال رئيس الجهاز: جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وملعب خماسي، وسوق تجارية، ومبنى تجاري إداري، واستكمال تنفيذ المقر المؤقت لجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة.
وأضاف أنه جارٍ أيضاً بالمدينة، استكمال تنفيذ مشروع مياه وصرف وطرق مرحلة أولى، وأعمال تنفيذ مرافق منطقة المخازن، وطبقة الأسفلت بمنطقة الإسكان الاجتماعي نموذج البندق، والأعمال المدنية للشبكة الثانوية تليفونات، بالمجاورتين الأولى والثانية.

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وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية تنمية الصعيد مدينة اخميم الجديدة

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