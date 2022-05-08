فرح شرف تتأهل لنصف نهائي كأس أوروبا للجودو في البوسنة

تأهلت فرح شرف لاعبة المنتخب الوطني للجودو، لنصف نهائي منافسات وزن +78 كجم، ببطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في البوسنة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ووصلت فرح إلى الدور قبل النهائي، بعد الفوز على لاعبة منتخب سلوفينيا اراسكا توريكو بالإيبون.

وكان منتخب الجودو قد حصد ميداليتين ذهبيتين أمس السبت، من خلال يسري سامي في وزن 60 كجم، ومحمد عبد الموجود في وزن 66 كجم.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح شرف.

يقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائيل ويعاونه كل من حاتم عبد الآخر ومحمد علي، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة البوسنة توفر مستوى مميز من الاحتكاك الدولي لمنتخبنا، وتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وأضاف، أن الهدف هو الاستعداد بقوة للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 26 مايو الجاري بالجزائر، وتكوين جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.