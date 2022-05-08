محافظ المنيا يطمئن على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الرابع الابتدائي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال جولة له اليوم، بدء امتحانات "الفصل الدراسي الثاني"، للصف الرابع الابتدائي، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات ، وانتظام أداء الطلاب لها .

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة المنيا الجديدة تعليم أساسى ، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ولجان مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة .

ورافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا .

وتابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، واطمأن على توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، كما تم التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأكد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.

من جانبه أوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون خلال الفترة من 8 الى 12 مايو، ويتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة إلى اخري .