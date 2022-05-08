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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نوبات الهلع الجسدية والنفسية

صدى البلد

أعراض نوبات  الهلع تؤثر على كل مريض بطرق مختلفة ؛ ومع ذلك ، هناك مجموعة صغيرة من الأعراض الشائعة لدى معظم المصابين.

تعتمد أعراض نوبات الهلع ودرجة تأثيرها على المصاب على عدد من العوامل أهمها العمر والتركيب الجيني ومستوى اللياقة البدنية.

لكن كم من الوقت عانيت من أعراض نوبات الهلع لا علاقة له بقدر شدة الأعراض 

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تشمل أعراض نوبات الهلع الشائعة

ضيق في التنفس أو خنق  الإحساس بألم في
الصدر . 

جفاف الفم
الشعور بالهلاك الوشيك
الخوف من الموت أو فقدان الوعي
الخوف من الجنون
خدر في الوجه
قلق عام
رهاب الخلاء أو الرهاب الاجتماعي
تدني احترام الذات
القلق الصحي
اضطرابات الأكل
إيذاء النفس 

 

ما هو نوبة الهلع؟


يتم تعريف نوبات الهلع طبيًا على أنها تجمع بين التأثيرات الجسدية والعقلية ، وغالبًا ما تتميز بمشاعر القلق الشديد وزيادة معدل ضربات القلب وفرط التنفس والدوخة والتعرق. يتحدث المرضى أيضًا عن الشعور بمشاعر أن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث ، وهم عاجزون عن السيطرة عليه.

نوبة الهلع هي موجة مفاجئة من الخوف الشديد أو الانزعاج الذي يصل إلى ذروته في غضون دقائق وقد يستمر من 10 إلى 15 دقيقة أو حتى ساعة". "يمكن أن تحدث هذه الزيادة المفاجئة من حالة الهدوء أو حالة القلق ، وغالبًا ما تحدث النوبة الأولى بشكل عفوي تمامًا." 

 


أنواع نوبات الهلع  

قد تختلف انواع نوبات الهلع ولكنها جميعا تكون بسبب الخوف ولكن الآنواع تختلف من خلال شكل الخوف يمكن أن تكون المسببات الشائعة المعروفة ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإصابات الناجمة عن الحوادث أو الجراحة ، أو المرض ، أو انفصال الأطفال ، أو الخسارة الشخصية أو الخسارة ، أو إدمان المخدرات أو تعاطيها ، أو الانسحاب من بعض الأدوية". 


أعراض نوبات الهلع الجسدية 

 

اعراض نوبات الهلع الجسدية تكون ناتجة من الضغط والخوف وقد يكون السبب في ذلك  المشاعر الإنسانية الطبيعية والضرورية ، والقلق ليس عاطفة ، إنه اضطراب في عاطفة الخوف.

هم في الواقع اضطرابات الخوف ، وليس اضطرابات القلق. 

تعتبر أعراض نوبات الهلع في الواقع تجارب طبيعية ومتوقعة  ، لكنها تظهر بمرور الوقت بشكل أكثر وبكثافة متزايدة. هذا لا يغير ما هم عليه. فقط كيف يشعرون.

يمكن أن يكون لنوبات الهلع تأثير ضار على الجسم.

 أعراض الجهاز الهضمي مثل الحموضة والغثيان وآلام المعدة. خفقان القلب وزيادة ضغط الدم. تغيرات في الشهية اضطرابات الحيض؛ يمكن أن تكون جميع المشاكل العصبية مثل الصداع أو الإغماء من الآثار الجانبية لنوبات الهلع.


أعراض نوبات الهلع قبل وعند النوم 

اعراض نوبات الهلع قبل وعند النوم يكون لعدة أسباب مثلا الخوف من الموت أثناء النوم أو الموت لشخص عزيز وقد يكون اعراض ذلك القلق والبكاء واحيانا الرجفة وعدم النوم والارق  وقد يلجأ البعض الي المهدئات والادوية المنومة للتخلص من  أعراض نوبات الهلع قبل وعند النوم 

 


أعراض نوبات الهلع المفاجئة 

اعراض نوبات الهلع المفاجئة يمكن أن تكون المسببات الشائعة المعروفة ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإصابات الناجمة عن الحوادث أو الجراحة ، أو المرض ، أو انفصال الأطفال ، أو الخسارة الشخصية أو الخسارة ، أو إدمان المخدرات أو تعاطيها ، أو الانسحاب من بعض الأدوية 


مدة الشفاء من نوبات الهلع 


تختلف مدة الشفاء من نوبات الهلع من شخص لاخر وذلك يتوقف علي تدابير يمكن اتخاذها لتقليل التعرض لنوبة الهلع والحفاظ على نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من النوم وضمان التوازن بين العمل والحياة ، كلها خطوات ضرورية. تعتبر اليوجا والعمل التنفسي وتجنب المنشطات خطوات إضافية ، بالإضافة إلى إدراك العوامل المسببة للتوتر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث النوبات وتجنبها قدر الإمكان. 

يوصى كل من ممارسي الطب والطب البديل بالاسترخاء والتأمل ، مع ظهور العلاج السلوكي المعرفي (CBT) كأداة فعالة لتعزيز دفاع العقل ضد نوبات الهلع.



هل نوبات الهلع تسبب الموت 

يتساءل الكثيرون هل نوبات الهلع تسبب الموت وكانت الإجابة صادمة بان نوبات الهلع تسبب الموت وذلك بسبب تأثير الخوف علي المخ والقلب وضغط الدم والذي بدونهم يمكن ان يسبب كل منهم الي الموت بسبب إرتفاع ضغط الدم أو الهبوط في الدورة الدموية او السكتة القلبية .

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