مستشار وزير التموين: المواطن الرابح الأول من زيادة أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن هناك تراجعًا عالميًا في المعدن الأصفر بحوالي 30 أو 40 دولار في سعر الأوقية.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "ًصالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن البورصة العالمية تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مؤكدًا أن عملية البيع والشراء في السوق المصري لا يوجد بها أي مشكلة «والمواطن الذي يشتري ذهب أكيد رابح».

ولفت إلى أنه يتوقع ثبات الأسعار على هذا الحال؛ وستكون فرصة جيدة لمن يريد اقتناء المعدن الأصفر، مؤكدًا أن الذهب يحافظ على قيمته ولا يخسر «وهناك إقبال جيد جدًا على السبائك، والمصريين مجربين الذهب من زمان».

