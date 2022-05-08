فاطمة صادق تحرز 3 ميداليات برونزية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

نجحت الرباعة فاطمة صادق لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في الحصول على 3 ميداليات برونزية لوزن -81 كجم، ضمن منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين لرفع الأثقال والتي تستضيفها اليونان خلال الفترة من 1 وحتي 11 مايو 2022.

واستطاعت فاطمة الفوز بالميدالية البرونزية في الخطف بثقل وزن 99 كجم، كما حققت الميدالية البرونزية في الكلين بعد ان استطاعت رفع ثقل قدره 122 كجم، لتحصل على الميدالية البرونزية في المجموع بإجمالي 221 كجم.

كانت البعثة المصرية قد حققت نتائج متميزة في أولى المشاركات العالمية باليونان حيث حصل في وقت سابق الرباع محمد عبد المنعم على المركز الرابع بعد تحقيقه وزن 132 خطف و161 كلين ونطر بمجموع وزن 293 كجم.

كماحقق الرباع محمود حسني فضيتي النطر والمجموع في وزن – 81 كجم بوزن. 324 كجم بينما حقق زميله احمد مجلي المركز الرابع في نفس الوزن.

واستطاعت البطلة نعمة سعيد تحقيق ذهبيتي النطر والمجموع وفضية الخطف تحت إشراف المدربين علاء حسن كامل مدير المنتخبات ، ومحمد حسني طه مدرب الفريق.