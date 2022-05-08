عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري ينشر صورا قديمة من تدريبات المنتخب.. ويعلق: الحمد الله

عصام الحضري
عصام الحضري

نشر عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، صورًا من تدريبات المنتخب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عصام الحضري علي الصور، كاتبًا: “الحمد لله”.

من أجل عيون إيهاب جلال.. هل يتراجع عبدالله السعيد عن الإعتزال الدولي ؟

مجدي عبد الغني لـ إيهاب جلال وجهاز منتخب مصر: كل التوفيق

وأكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان توليه المسئولية.

وقال جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديراََ فنياََ لمنتخب مصر: “تواصلت مع محمد صلاح بالفعل ونأمل أن يحقق جميع البطولات قبل أن يأتي لمساعدة منتخب مصر لأن دوره سيكون كبيرا في الفترة المقبلة”.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفاََ لكارلوس كيروش.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدا حازم إمام الذي غاب بشكل ملحوظ.

وأعلن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مدة التعاقد مع المدير الفني للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

وقال علام خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، إن مدة التعاقد مع إيهاب جلال عامان لتكوين قوام رئيسي للفراعنة وتوفير الإطمئنان والراحة النفسية.

عصام الحضري الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر منتخب مصر إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

أحبط آمال ليفربول.. مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويتصدر الدوري الإنجليزي

روسيا: تدمير 19 موقعا عسكريا وأسلحة غربية في أوكرانيا

هبوط حاد.. النيابة تحقق في وفاة ممثل سوري داخل شقة بالهرم

تصل إلى 2500 جنيه.. مشروع قانون جديد لتحديد نفقة الزوجة

المفوضية الأوروبية: ناقشنا مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكريا

فاطمة صادق تحرز 3 ميداليات برونزية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ