سيراميكا كليوباترا يؤدي تدريباته على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

واصل فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته بأحد الملاعب الفرعية لإستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، وجهازه المعاون الكابتن أحمد عبد العزيز المدرب العام، والكابتن صلاح أمين، والكابتن هاني العجيزي مدربا الفريق.



كما تضمن التدريب وحدات بدنية تحت إشراف جيمس ويليام، أخصائي الأحمال من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.



شدد الكابتن أحمد سامي على اللاعبين بأن المعيار الأساسي للمشاركة في المباريات هو الاجتهاد في التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ١٨ من بطولة الدوري.