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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد هجوم الإخوان.. الباز عن خالد الصاوي: مؤسسة ثقافية.. فيديو

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك استهدافا كبير للفنان خالد الصاوي بعد دوره في مسلسل الاختيار 3.

 

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "خالد الصاوي قام بتجسيد خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار3"، متابعا: "تاريخ خيرت الشاطر لم يكتب بشكل دقيق حتى الآن والمسلسل أعطانا جزء من شخصيته".

 

وأضاف: "الفنان خالد الصاوي أدى هذا الدور وهو يعرف أنه سيلاقي هجوم كبير من الجماعة الإرهابية"، لافتا: "الهجوم قاده أحد أحذية الجماعة الجديدة".

 

وأشار: "الإخوان نشروا تغريده قديمة للفنان خالد الصاوي على أنه يؤيد جماعة الإخوان وكان يقف مع محمد مرسى، لكن هذه الغريدة كانت قبل حلف محمد مرسي لليمين".

 

ووجه رسالة دعم للفنان خالد الصاوي، قائلا: "خالد الصاوي فنان له موقف سياسي طوال الوقت ورجل مستقل فكريا طوال الوقت، وخالد الصاوي شاعر عظيم جدا، وله مفرداته الخاصة، ورجل مخرج مسرحي هايل، ونحن أمام مؤسسة ثقافية اسمها خالد الصاوي".

مسلسل الاختيار 3 محمد مرسي مسلسل الاختيار الجماعة الارهابية خالد الصاوي محمد الباز الإخوان

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