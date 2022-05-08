بالأزرق والذهبي.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا جديدة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصور مرتدية فستان باللونين الأزرق والذهبي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وحلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد بعد النجاح التي حققته من خلال مسلسل أيام الذي عرض على فضائية MBC مصر، وكشفت لنا كواليس العمل، كما تحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وفترة اعتزالها والأسباب وراء هذا القرار، وحكت لنا عن قضائها فترة كورونا في دبي وأعمالها القادمة.

مسلسل أيام

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام ، وقالت: "ردود الفعل على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".