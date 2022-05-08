عاجل
أخبار التعليم.. شوقي ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية.. جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني أخبار التوك شو.. أحمد موسى: العالم يترقب خطاب بوتين غدا..وزير الرياضة عن ملف مباراة مصر والسنغال: ننتظر النتيجة أسواق المال العربية اليوم الأحد.. البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية..والقطرية تبدد مكاسبها الصباحية وتكتسي باللون الأحمر توجيهات مهمة للطلاب من القومي للبحوث للأغذية أثناء الامتحانات ميدو يحذر إيهاب جلال بسبب قرار الـ40 لاعبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأزرق والذهبي.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

لقاء سويدان
لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا جديدة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصور مرتدية فستان باللونين الأزرق والذهبي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

عند ربهم يرزقون.. لقاء سويدان تنعي شهداء غرب سيناء

لقاء سويدان بالحجاب مع ابنتها في أحدث ظهور.. شاهد

وحلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد بعد النجاح التي حققته من خلال مسلسل أيام الذي عرض على فضائية MBC مصر، وكشفت لنا كواليس العمل، كما تحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وفترة اعتزالها والأسباب وراء هذا القرار، وحكت لنا عن قضائها فترة كورونا في دبي وأعمالها القادمة.

مسلسل أيام 

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام ، وقالت: "ردود الفعل على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

الفنانة لقاء سويدان لقاء سويدان أعمال الفنانة لقاء سويدان أعمال لقاء سويدان مسلسل ايام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

موضوعات متعلقة

محمد فؤاد ينشر صورا من آخر حفل غنائي .. شاهد

بالأبيض.. ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها

رامي صبري يستمتع بـ إجازته في دبي.. شاهد

إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة إلى 13 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

تعرف على الأسعار الجديدة لـ إيجل برو موديل 2022 .. صور

اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة.. القومي للمرأة: القرار يخفف المعاناة

التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا

رابطة مصنعي السيارات: زيادة الدولار الجمركي ولو بجنيه واحد فقط يرفع الأسعار

وزير التعليم: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

الرقابة على الصادرات: تشغيل المعامل الصناعية الجديدة بشرق التفريعة نهاية يونيو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ