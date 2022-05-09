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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

15 ألف جنيه.. زيادة جديدة في أسعار شانجان CS55

شانجان CS55 موديل
شانجان CS55 موديل 2022

طرحت شركة شانجان ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز CS55، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، منذ فترة داخل السوق المصرى .

شانجان CS55 موديل 2022

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي ، شهدت السيارة شانجان CS55 موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الاخرى وصلت الى 15 الف جنيه ، على فئتها السعرية بالسوق المحلى .

شانجان CS55 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة شانجان CS55 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 225 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات.

شانجان CS55 موديل 2022

وياتى الهيكل الخارجى للسيارة شانجان CS55 موديل 2022 ، بطول 4500 مم ، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، و1690 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر.

 

وتظهر السيارة شانجان CS55 موديل 2022 ، بقمرة قيادة تتوسطها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء، مع تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ومرايات كهربائية جانبية مدعوم بساخانات، و زر تفعيل وايقاف المحرك .

شانجان CS55 موديل 2022

 بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية ويصل لـ 8 مكبرات للفئة عالية التجهيز ، و شاشة معلومات داخلية بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 بوصة، مع جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 بوصة و18 بوصة للفئة عالية التجهيز .

 

اما عن اسعار السيارة شانجان CS55 موديل 2022  :

- فئة L1 380 ألف جنيه بدلاً من 365 ألف جنيه.

- فئة L2 405 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه.

- فئة L3 425 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

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