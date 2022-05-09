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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي علي الإسعافات الأولية  لـ 80 رائدة ريفية بشمال سيناء

التدريب علي الإسعافات
التدريب علي الإسعافات الأولية في سيناء

تنفذ  جمعية الجورة لتنمية المجتمع  بالشيخ زويد ،  شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا يتضمن  4 دورات تدريبية  لـ 80 رائدة ريفية بمحافظة شمال سيناء   على تقديم الإسعافات الأولية والقيام بزيارات التوعية الصحية  بواقع 20 مشرفة لكل دورة تدريبة . 


سيتم تنفيذ البرنامج التدريب للرائدات الريفيات بمراكز ( العريش – الشيخ زويد – بئر العبد ) ، وذلك في إطار أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة .

بناء قدرات

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورة،  ان الدورات التدريبية تهدف الى بناء قدرات الرائدات الريفيات في مجال تقديم الإسعافات الأولية والتوعية الصحية من خلال الموضوعات الاتية :

- التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية  ، وكذلك المهارات الأساسية لتقديم الإسعافات الأولية   - والتعريف باهم لوازم وأدوات الإسعافات الأولية ، - ومعرفة الحالات وكيفية التعامل الفوري معها    الي جانب التعرف  على طريقة استخدام أدوات الإسعافات الأولية ، و التدريب كيفية تركيب المحلول – وكيفية قياس درجات الحرارة – لزق الجروح –و تضميد الحروق ..... الخ ) ، 

كما تعمل الدورات التدريبية علي تعزيز  المعارف والمهارات الخاصة من أجل  تقديم التوعية بالممارسات والعادات الصحية السليمة ، والتعريف كذلك  بضرورة الكشف المبكر للأمراض المستعصية والمزمنة ، الي جانب  التعريف بالخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين .

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تدريبي الاسعافات الاولية رائدة ريفية الجورة

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