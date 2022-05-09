برنامج تدريبي علي الإسعافات الأولية  لـ 80 رائدة ريفية بشمال سيناء

تنفذ جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد ، شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا يتضمن 4 دورات تدريبية لـ 80 رائدة ريفية بمحافظة شمال سيناء على تقديم الإسعافات الأولية والقيام بزيارات التوعية الصحية بواقع 20 مشرفة لكل دورة تدريبة .



سيتم تنفيذ البرنامج التدريب للرائدات الريفيات بمراكز ( العريش – الشيخ زويد – بئر العبد ) ، وذلك في إطار أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة .

بناء قدرات

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورة، ان الدورات التدريبية تهدف الى بناء قدرات الرائدات الريفيات في مجال تقديم الإسعافات الأولية والتوعية الصحية من خلال الموضوعات الاتية :

- التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية ، وكذلك المهارات الأساسية لتقديم الإسعافات الأولية - والتعريف باهم لوازم وأدوات الإسعافات الأولية ، - ومعرفة الحالات وكيفية التعامل الفوري معها الي جانب التعرف على طريقة استخدام أدوات الإسعافات الأولية ، و التدريب كيفية تركيب المحلول – وكيفية قياس درجات الحرارة – لزق الجروح –و تضميد الحروق ..... الخ ) ،

كما تعمل الدورات التدريبية علي تعزيز المعارف والمهارات الخاصة من أجل تقديم التوعية بالممارسات والعادات الصحية السليمة ، والتعريف كذلك بضرورة الكشف المبكر للأمراض المستعصية والمزمنة ، الي جانب التعريف بالخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين .