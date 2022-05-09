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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

الذهب
الذهب

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المُذاع على فضائية «الأولى»، أسعار الذهب اليوم الأثنين 9-5-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.
 

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 1030 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1200 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر شيوعا 1370جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 9560 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب بمصر جرام الذهب عيار18 توك شو

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