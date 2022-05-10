بالفيديو| مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس وتسلا 3.. تعرف على الفائز

تتعدد السباقات القوية الخاصة بعالم السيارات، والتي تجمع بين الطرازات المتنوعة، مثل فئة السيارات الرياضية، والخارقة، واحيانًا فئة البيك اب القوية، بالاضافة إلى الرياضية متعددة الاستخدام والسيدان.

وخلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE ظهرت السيارة الرياضية من فئة الـ SUV لامبورجيني أوروس الشهيرة، في مواجهة احد وحوش السيارات الكهربائية تسلا 3 بيرفورمانس.

وتعتمد السيارة لامبورجيني أوروس على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الكلي اوتوماتيكي الأداء.

بالفيديو .. مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس و تسلا 3 .. فمن الفائز ؟

وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 305 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية، على عكس تسلا 3 والتي تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.3 ثانية قياسيًا، مع محرك كهربائي مزدوج المحاور، وبحسب البيانات الخاصة بهذا المقطع تتمكن من ضخ 490 حصانا، وعزم دوران 660 نيوتن/متر.

وخلال المقطع المقدم جاءت مجريات السباق تنافسية للغاية، حيث تعالت اصوات المحركات لتعلن عن نتائج مبهرة بعد ان تمكنت النسختين في الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.3 ثانية، مع تنافس اخر خلال جولة التسارع والتي نستعرضها سويًا خلال هذا المقطع.