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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالفيديو| مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس وتسلا 3.. تعرف على الفائز

بالفيديو .. مواجهة
بالفيديو .. مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس و تسلا 3

تتعدد السباقات القوية الخاصة بعالم السيارات، والتي تجمع بين الطرازات المتنوعة، مثل فئة السيارات الرياضية، والخارقة، واحيانًا فئة البيك اب القوية، بالاضافة إلى الرياضية متعددة الاستخدام والسيدان.

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وخلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE ظهرت السيارة الرياضية من فئة الـ SUV لامبورجيني أوروس الشهيرة، في مواجهة احد وحوش السيارات الكهربائية تسلا 3 بيرفورمانس.

وتعتمد السيارة لامبورجيني أوروس على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الكلي اوتوماتيكي الأداء.

بالفيديو .. مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس و تسلا 3 .. فمن الفائز ؟ 

وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 305 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية، على عكس تسلا 3 والتي تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.3 ثانية قياسيًا، مع محرك كهربائي مزدوج المحاور، وبحسب البيانات الخاصة بهذا المقطع تتمكن من ضخ 490 حصانا، وعزم دوران 660 نيوتن/متر.

وخلال المقطع المقدم جاءت مجريات السباق تنافسية للغاية، حيث تعالت اصوات المحركات لتعلن عن نتائج مبهرة بعد ان تمكنت النسختين في الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.3 ثانية، مع تنافس اخر خلال جولة التسارع والتي نستعرضها سويًا خلال هذا المقطع.

مواجهة قوية بين لامبورجيني أوروس و تسلا 3 .. فمن الفائز ؟ 

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