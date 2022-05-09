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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لم يكن الشرف السب

جريمة كرداسة ..لماذ انتقم الزوجين بوحشية من شيكا العاشق

صدى البلد

ردد تكبيرات عيد الفطر  مع صبية حارته فى المسجد ، صلى وتوجه كعادته كل عام الى بيت اشقائه ، تناول الفطور معهم ، ثم ودعهم ظهرا متوجها الى بيته  فى كرداسة الذى يبعد عشرات الكيلومترات عن منزل العائلة ببولاق ابو العلا . 

ساوره الشيطان كعادته معه ، لم يرهق ابليس نفسه كثيرا ، ذكره بعشيقته المطيعة ، ليخرج بسرعه هاتفه ، ويتصل بها ، ويتغذل فى جمالها ، ويعدها ، انها اذا حضرت اليه اليوم لقضاء ليلة "حمراء " سيغدق عليها الاف الجنيهات التى ادخرها من شغله فى ورشة الميكانيكا التى يمتلكها  كرداسة . 

على الجانب الاخر كانت عشيقته  الغارقة فى احضان زوجها "العرفى "تنتظر هذه المكالمة  على احر من جمر ، فقد هددها الزوج بفضح امرها ، لكنها ارادت كسب وده ، فأخبرته ان ذلك العاشق الولهان يمتلك الاف الجنيهات فى منزله .  

قالت "لقد شاهدت عشرات  الالاف من  الجنيهات فى دولابه ، الى جانب هاتفه المميز الذى يتراوح سعره 20 الف جنيه ، واساور الذهب التى يرتديها فى رقبته كما ان ملابسه "غالية الثمن " . 

 تناسى الزوج العرفى ، خيانة زوجته لها ، اغراه الشيطان بالاموال ، طلب منها الموافقة على عرض العشيق ، لكنه اخبرها انه سيحضر معها ، لتنفيذ مخططهما وسرق العاشق والانتقام منه " 

فى اللحظة التى كان الزوج وزوجته يخططان للسرقة والانتقام ، كانت السعادة ترتسم على وجه العشيق ، ظل وهو فى طريقه الى منزله يردد الاغانى ، احضر لوازم السهرة الحمراء ، ثم جلس فى منزله انتظارة لمعشوقته . 

كانت الاجواء تشير الى ان الزوج وزوجته سينجحان فى تنفيذ مخططهم ، الكل مشغول بالعيد ، الاقارب يزورون بعضهم البعض ،والهدوء يسود الشارع الذى يسكن فيه  ، سبق ذلك انه كان قد اخبر الجميع ان الفتاه التى تزوره مرة فى الشهر هى زوجته العرفى ، لذلك لم يكن ينتبه احد الى دخولها وخروجها من عنده ، فقد اعتادت على ذلك دون مسائلة . 

كانت الساعه قد اقتربت من العاشرة مساء ، صعدت الزوجة  ، الى منزل العشيق ، وبمجرد ان طرقت الباب ، فتح لها ،  استقبلها بالاحضان ، بعدها توجها الى حجرة النوم ، وبعد 

فترة ليست بالكثيرة انتهيا من العلاقة ، دخلت الزوجة الى المطبخ احضرت عصير كعادتها ووضعت به نقاط من "المنوم " ، ثم اعطته للعشيق الذى تناوله بسرعه ،ليفقد الوعى ، وبعدها اتصلت بالزوج لذى كان ينتظرها اسفل البيت . 

صعد الزوج سريعا الى المنز ل ، انتظرا الاثنين ساعه حتى فاق العشيق ، ثم بدأ الانتقام منه ، قاما بتكميم فاه ، وتقييده بالحبال ، ثم احضرا سلكين من الكهرباء الموصلة من احدى وصلات الشقه ، لف  احداها حول رقبته ، والاخر حول " عضوه الذكرى " ثم قاما بتعذيبه .

لم يكتفيا الاثنين بذلك ، قام الزوج بقطع "العضو الذكرى للعشيق وهو على قيد الحياه ،ووضعه فى يده ،  ثم توجها الى حجرة النوم ، سرقا امواله من الدولاب ، وملابسه وهاتفه المحمول ، وتركاه غارقا فى دمائه ، حتى فارق الحياة . 

اراد شقيقه فى اليوم الثانى اخباره ان احد اقاربه يريد الاتصال به ، تواصل معه عبر الهاتف ، لكنه لم يرد ، حاول اكثر من مرة لكن بلا مجيب . 

اسرع فى اليوم الثانى  الى منزله بمنطقة كرداسة ، صعد الى الشقه طرق على الباب ، لكن لم يرد احد ، جمع الجيران وقاما بفتح الباب بالقوة بعد كسر القفل ، ليتفاجأ بجثة شقيقه مقيده وغارقة فى دمائها وعضوه الذكرى فى يده  . 

تواصل شقيقه مع الشرطة ، التى اجرت تحرياتها وسالت الجيران الذين اكدوا  إن المجني عليه كان يمتلك ورشة في المنطقة وكان يعمل بها، وأنه غاب عنها يومين على غير عادته، فضلا عن تملك القلق من نفوسهم بعدما ظلوا يتصلون به ولكن دون جدوي وهاتفه المحمول مغلق.

لتحل الاجهزة الامنية    لغز العثور على جثة  خالد ميكانيكي  54 سنه الشهير بشيكا لعشقه لللاعب نادى الزمالك "شيكابلا " مبتور العضو الذكري داخل شقته بكرداسة حيث تبين أن سيدة وزوجها عذباه حتى الموت بدافع السرقة . 

وتكشف  تحريات فريق البحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر عن ارتباط المتهمة بالمجني عليه بعلاقة غير شرعية ولعلمها بامتلاكه أموال خططت بمعاونة زوجها العرفي لقتله وتوجها سويا لمنزل الضحية وقاما بتكميمه ب "بلاستر" وتقييده وتوصيل سلك كهرباء عار بعضوه الذكري ولسانه حتى فارق الحياة. 

تتبع علاقات المجني عليه وفحص آخر المترددين على منزله قادت فريق البحث برئاسة العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر لهوية المتهمين ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في ضبط المتهمين.

 

جريمة كرداسة الزوج والزوجة قتلا العشيق

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