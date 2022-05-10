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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جروسي: فرصة التوصل لاتفاق نووي مع إيران قد تختفي في أي وقت

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ​رافائيل جروسي​، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ضمن إطار زمني معقول.

وأوضح جروسي​، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن "فرصة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تغلق في أي وقت"، نافيا تقديم إيران لأي معلومات عن أنشطتها النووية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق قوي مع الغرب ممكن إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارها بذلك وردت على النقاط المتبقية.

وأشار زاده إلى أن "بلاده ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة"، لافتا في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن "المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إننا ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "موقفنا النووي واضح والمفاوضات مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود.. الولايات المتحدة لن تقدم بعودتها إلى الاتفاق هدية إلى طهران، فقد أهدرت حقوق الشعب الإيراني وعليها إعادته".

وتابع: "سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيس للوضع الحالي في مفاوضات فيينا"، مشددا على أنه "إذا اتخذت واشنطن قرارها وردت على النقاط المتبقية وأوفت بتعهداتها دون زيادة أو نقصان يمكن التوصل لاتفاق".
 

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