تداول 21 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

محافظة دمياط

اعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، ويتواجد 3 سفن على الأرصفة ليصل إجمالي السفن التي تم تداولها بالميناء إلى 21 سفينة.

وذكر المركز -فى بيان صادر اليوم الثلاثاء- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 400 طن بصل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51029 طنا تشمل: 4500 طن صويا، و729 طن خشب زان، و11900 طن ذرة، و18850 طن قمح، و10150 طن خردة، و3138 طن حديد، و856 طن فول، و3307 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 906 أطنان.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 611 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة، وقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 63016 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 280175 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2701 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3153 شاحنه.

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