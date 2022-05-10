نيفين جامع: 933 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والميركسور

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور في أمريكا اللاتينية ساهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للبرازيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واقترحت الوزيرة خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري البرازيلي، والتي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، جذب رجال الأعمال البرازيليين للاستثمار في القطاع الزراعي المصري، لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات البرازيلية للسوق المصرية.

وأضافت أن واردات مصر من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة من البرازيل تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بينما تصدر مصر من نفس المنتجات بنحو 37.4 مليون دولار فقط، وجذب المستثمرين البرازيليين في هذا القطاع يحد من هذه الفجوة الكبيرة .

وقدر السجيني صادرات مصر لتجمع الميركسور خلال العام الماضي بنحو 933 مليون دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 4 مليار دولار بزيادة 45% عن عام 2020.