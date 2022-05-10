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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية: استقرار أسعار البقوليات والمكرونة والسكر.. وزيادة في الأرز

صدى البلد

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار البقوليات بجميع أنواعها مستقرة وأسعار السكر والمكرونة ، فيما ارتفعت أسعار الأرز بقيمة جنيه في الكيلو.

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وحسب المنوفي، ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ ليتراوح من ١٣ إلى ١٧ جنيها بزيادة جنيها في الكيلو، واستقر سعر كيلو السكر المعبأ ليتراوح بين ١٢ إلى ١٣ جنيها، وزجاجة الزيت العادي ٣٦ جنيها للتر الواحد، والسمنة الصناعي ٣١ جنيها للعبوة وزن ٧٥٠ جرام، ولسان عصفور عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، والشعرية عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، ومكرونة اسباجتي وزن العبوة 400 جرام 7 جنيهات، ومكرونة رفيعة العبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات.


واستقر سعر الفول المستورد ليسجل ١٦ جنيها للكيلو، والفول البلدي ٢٤ جنيها للكيلو، والفاصوليا ٢٤ جنيها للكيلو، والعدس الأصفر يتراوح سعره من ٢٠ إلى ٢٤ جنيها للكيلو، والحمص ٣٨ جنيها للكيلو، واللوبيا من ٢٤ إلى ٢٨ جنيها للكيلو، والترمس ٢٠ جنيها للكيلو.

وناشد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية، المنتجين والمستوردين وكبار التجار الوقوف بجانب بلدهم من منطلق المسئولية الاجتماعية ورباطها بالجانب الأخلاقي، والحد من ارتفاع الأسعار المتوالي.


وأضاف إن عدالة الأسعار أمر ضروري لانتظام الأسواق، ورعاية مصالح الطرف الأضعف وهو المستهلك، لافتا الي ان غياب العدالة له عواقب وخيمة؛ اجتماعية واقتصادية، فالغلاء في الأسعار يؤدي إلى حرمان ذوي الدخل المحدود والفقراء من إشباع احتياجاتهم.


وأوضح أنه يجب علي الجميع التجار والصناع واصحاب الشركات والمستوردين، الوقف بجانب الحكومة ومساندتها للمرور من أزمة ارتفاع الاسعار التي يشهدها العالم كله.

 

التموين الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع الأسعار المستوردين شعبة المواد الغذائية شعبة البقالة السكر والمكرونة

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