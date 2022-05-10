مياه سوهاج تناشد العملاء بسرعة تغيير العدادات العاطلة قبل نهاية مايو

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج العملاء أصحاب العدادات العاطلة سرعة تغيير تلك العدادات قبل 30 مايو 2022 وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديرياً

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على ان يتم توفير تلك العدادات طبقا للطلبات المقدمة وانه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات العاطلة.



واشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى الى ضرورة توجه العملاء أصحاب العدادات العاطلة إلى اقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد والذى تبلغ تكلفته 792 جنيه وانهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.