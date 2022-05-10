خبير اقتصادي: الدولة تعمل جاهدة لجذب الاستثمارات.. فيديو

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الاقتصادية للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة على قناة Etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل جاهدة لجذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، من أجل زيادة حجم الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، مطالبا بوجود التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال لكي يتمكن من تنفيذ دوره الرئيسي .

وتابع أستاذ الاستثمار والتمويل ، أن القطاع المصرفي يقوم بالتضخيم على مجتمع الأعمال، وهذا دوره الرئيس ولن يتخلى عنه.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لمتابعة التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.



