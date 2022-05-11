برلماني: استخدام مستندات التحصيل في نظام الاستيراد القديم يؤدي لانخفاض الأسعار

استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام

ثمَّن النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وقال النائب إبراهيم نظير، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن القرار يشمل مستلزمات الإنتاج في كافة القطاعات سواء صناعية أو زراعية، مشيرًا إلى أن القرار يحمل ميزات عديدة، أولها تتعلق بالتواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام وستأتي سريعا وسيتم الإفراج عنها سريعا لتذهب للمصانع والورش لتصنيع المنتجات ثم سداد أموال المورد في حدود تسعة أشهر بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان إلى أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى لتعطيل الصناعة بشكل كبير جداً وتقلص دورات رأس المال خلال الفترة الماضية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.