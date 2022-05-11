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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.. مخاطر أشعة الصبغة على العين.. طرق التخلص من خنفساء الدعسوقة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

وصفة القهوة والبطاطس لعلاج الهالات السوداء
 

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات شيوعا بين النساء من جميع الأعمار وتجعل مظهر الوجه أقل جاذبية وجمالا

 

طرق علاج الديدان المعوية حسب نوعها
 

تعد الديدان المعوية من أهم الأنواع الرئيسية للأمراض الطفيلية  لدى البشر وتسبب معظم عدوى الديدان المعوية مرضًا خفيفًا فقط ويمكن علاجها بالأدوية

 

بعد وفاة مارينا صلاح.. جمال شعبان يوضح الإسعافات الأولية لحساسية صبغات العين
 

أثيرت حالة من الجدل والرعب خلال الساعات الماضية عقب وفاة فتاة تدعى مارينا  صلاح، بعد إجراء أشعة صبغة على عينيها، في إحدى مستشفيات العيون.

 

شائعة بين الأطفال .. طرق الوقاية من الديدان المعوية
 

تعد الديدان المعوية من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين الأشخاص خاصة الأطفال الصغار وتسبب لهم الكثير من المضاعفات أهمها الهزل والنحافة.

 

الاختلافات بين أعراض إرتفاع وإنخفاض ضغط الدم .. تعرف عليها
 

هناك العديد من الاختلافات بين ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، ويعتمد ارتفاع وانخفاض الضغط على ضغط الدم الذي يستخدمه القلب لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويتم قياس الضغط بالملليمتر زئبقي (mmHg)، لذا سنقوم بذكر الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض .

 

لمن يعانون من النحافة.. أكلات تساعدك على زيادة الوزن
 

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالنحافة، ويعتبر العامل الوراثي من أبرزها، ود تسبب النحافة للعديد من الأشخاص الشعور باليأس على الرغم من تناولهم أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، ولكن بلا جدوى.

 

لو لسه متلخبط من رمضان .. حيل سهلة لتنظيم النوم
 

بعد انتهاء شهر رمضان يظل الكثير من الأشخاص غير قادرين على ضبط النوم حيث يظلون مستيقظون طوال ساعات الليل وتكون معظم ساعات النوم المتواصل في النهار مما يضر الصحة العامة .

بعد تصريحات السيسي.. تعرف على أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر
 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية، وعبر الرئيس السيسي، عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج.

 

بعد انتشارها .. كيف تتخلص من خنفساء الدعسوقة
 

انتشرت خنفساء الدعسوقة بشكل واسع مؤخرا ، في محافظة الإسكندرية، مما جعل الكثير من الأشخاص يريدون معرفة كيفية التخلص منها؟

 

مخاطر أشعة الصبغة على العين.. وكيف يمكن تجنبها
 

توفيت سيدة تدعى مارينا صلاح بعدما قامت بإجراء أشعة الصبغة على العين، في أحد مستشفيات العيون، وهو ما أثار الذعر بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر مخاطر إجراء أشعة الصبغة على العين، وكيف يمكن تجنبها .

 

عادات للوقاية من النسيان ..احرص عليها
 

يعد النسيان المتكرر من الأمور الشائعة بين مختلف الأعمار فلم تعد قاصرة على كبار السن وأحيانا ننسى أشياء ليس من البديهي التخلص منها.

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