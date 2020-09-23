على الريق.. علاج ديدان البطن بالثوم

إن تناول ثلاث فصوص من الثوم النيء على معدة فارغة كل يوم لمدة أسبوع واحد من أبسط الطرق للتخلص من جميع أنواع الديدان المعوية، بدلًا من ذلك ، يمكن غلي فصين من الثوم المهروس في كوب من الحليب وشربها على معدة فارغة ان يحقق الفعالية إذا تم اتباعها لمدة أسبوع.