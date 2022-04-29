علاج الهالات السوداء بـ 5 طرق طبيعية

الهالات السوداء من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والفتيات وتتسبب فى إفساد الإطلالة العامة بشكل واضح

ومع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر ترغب النساء فى تحسين مظهرهن وإطلالتهن العامة لذا يرغبن فى التوصل لطريقة تعالج الهالات السوداء.

نعرض لك 4 طرق طبيعية تمكنك من علاج الهالات السوداء، وفقا لما جاء فى موقع “foreo”.

البطاطس

تعد البطاطس مصدرًا مفاجئًا للكثير من فيتامين سي والذي يعد من بين أشياء أخرى رائعًا لتخليق الكولاجين لتعزيز صحة البشرة وشبابها.

لتسخير قوة فيتامين سي لعلاج انتفاخات العين ، ابشري بعض البطاطس واستخرج العصير منها وانقع بعض الضمادات القطنية لإزالة المكياج في العصير وضع الضمادات على عينيك لمدة 10 دقائق ثم اشطفها بالماء الدافئ.

حليب بارد

تعد منتجات الألبان مثل الحليب مصدرًا رائعًا لفيتامين أ الذي يحتوي على الرتينويدات التي تحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

للحصول على فوائد فيتامين أ الموجود في الحليب وانقع قطعة قطن لإزالة المكياج في وعاء من الحليب البارد لفترة من الوقت واستخدم الضمادة لوضع الحليب على أكياس تحت العين واتركها لمدة 10 دقائق ، مرتين يوميًا واشطفه بالماء الدافئ.

عصير برتقال

نظرًا لأن عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ و سي ، فإنه يمكن أن يساعد في إزالة الهالات السوداء من تحت عينيك.

أضيفي بضع قطرات من الجلسرين إلى عصير البرتقال ثم انقعي قطعة قطن لإزالة المكياج لوضعها على بشرة ما تحت العين وستجد فوائد فيتامينات البرتقال وكذلك الجلسرين الطبيعي المتوهج الذي يمنحه لبشرتك.

زيت فيتامين هـ

يساعد فيتامين هـ في محاربة تأثير الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وقبل النوم في الليل، ضعي قطرة من الزيت (القليل يقطع شوطًا طويلاً) على الهالات السوداء تحت العين وتدليكها برفق على الجلد واتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اشطفيه بالماء الدافئ.

زيت جوز الهند

بصفته مضادًا قويًا وطبيعيًا للالتهابات ويعد زيت جوز الهند طريقة فعالة لتفتيح الهالات السوداء تحت العين.

كما أنه يرطب أثناء تفتيحه للمساعدة في منع التجاعيد والخطوط الدقيقة تحت العينين واستخدمي زيت جوز الهند مثل زيت فيتامين هـ: افركي به منطقة أسفل العين ، اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه في الصباح.

