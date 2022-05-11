تنفذ إدارة نخل الصحية بشمال سيناء، حملات تفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل ، بشأن المرور على المنشأت الغذائية، والوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية ، والإطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة ، بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، وعرفات موسى مراقب عام الأغذية بالمديرية .



سلامة الأغذية:



وقال الدكتور محمود فتحى عبد الحى مدير الإدارة الصحية بنخل، انه تم تنفيذ اولي الحملات علي المحلات والسوبر ماركات للإطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بالمنشأت والمحلات خاصة الغذائية منها بمدينة نخل ، كما تم سحب ٤ عينات أغذية مختلفة لإرسالها للمعامل للفحص.

حيث قررت اللجنة إعدام بعض الأغذية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمى منها ١٢ علبة برجر بقرى ، و ٢٤ علبة بسكويت ميرو بالكاكاو، و ٥ أكياس لحم مفروم الحسن والحسين ، و ٢ أكياس حلوانى إخوان كرانشى .

وقد ضمت اللجنة كل من :طه إبراهيم عبد الله مفتش أغذية بإدارة نخل الصحية ، و على محمد إسماعيل مفتش أغذية وحدة نخل الصحية .