طارق لطفي عن العايقة: ثالث مرة نشتغل سوا وهي شخصية مريحة.. فيديو

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال ، أن دور مي عز الدين في شخصية " العايقة " في مسلسل جزية غمام كانت مفاجأة كبيرة جداً ورغم تحمسنا الشديد لها إلي أن مي كانت متوترة تشعر طول الوقت أن شخصية " العايقة بعيدة عن شخصيتها التقليدية.

تابع خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"قائلاً :عمرها ما لعبت الدور ده لكن كان بينا طول الوقت مكالمات اقتناعا مني بقدرتها وبالفعل حصل وقدمت دور رائع كان مفاجأة وقدرت تعمل الشخصية بلون مختلف بكل دواخل " العايقة " دون إبتذال ".

ومن جانبه قال الفنان طارق لطفي أنها ليست المرة الأولى التي يجمعه عمل مع الفنانة مي عز الدين بل هي المرة الثالثة

وتابع طارق لطفي ، "قائلاً: بقالنا فترة طويلة انقطعنا عن بعض حتى على مستوى الصداقة لكن عندما تقابلنا أكملنا الحديث كما وكأننا لم نقطع يوماً "

أكمل : " هي شاطرة ومريجه جداً في الشغل ومركزة وعملت كل التفاصيل دون إبتذال "