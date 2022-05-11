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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق لطفي عن العايقة: ثالث مرة نشتغل سوا وهي شخصية مريحة.. فيديو

العايقة
العايقة

قال  الكاتب  والسيناريست  عبد الرحيم كمال ،  أن دور مي عز الدين في شخصية " العايقة " في مسلسل جزية غمام   كانت مفاجأة كبيرة جداً ورغم  تحمسنا الشديد  لها إلي أن مي  كانت متوترة تشعر  طول الوقت أن شخصية " العايقة بعيدة  عن شخصيتها  التقليدية.

تابع  خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:"قائلاً :عمرها ما لعبت  الدور ده  لكن كان بينا طول الوقت مكالمات  اقتناعا مني بقدرتها وبالفعل حصل وقدمت دور رائع كان مفاجأة وقدرت تعمل الشخصية بلون مختلف  بكل دواخل " العايقة " دون إبتذال  ".

ومن جانبه قال  الفنان طارق لطفي أنها ليست المرة الأولى التي يجمعه عمل مع الفنانة  مي عز الدين  بل  هي المرة الثالثة  

وتابع  طارق لطفي ، "قائلاً: بقالنا فترة طويلة انقطعنا عن بعض حتى على مستوى الصداقة  لكن عندما تقابلنا أكملنا الحديث كما وكأننا لم نقطع  يوماً "

أكمل : " هي  شاطرة ومريجه جداً في الشغل ومركزة  وعملت كل التفاصيل  دون إبتذال   "

الإعلامية لميس الحديدي طارق لطفي السيناريست عبد الرحيم كمال كلمة أخيرة تفاصيل شاشة مفاجأة الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال

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