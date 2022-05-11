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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم لمس الغريب للمرأة المتوفاة عند الدفن .. اعرف من يتولى دفنها

القبور
القبور

حكم لمس الغريب للمرأة المتوفاة عند الدفن ، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن ؟

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حكم لمس الغريب للمرأة المتوفاة عند الدفن

 

وقالت دار الإفتاء،  في فتوى لها، إن "الأولى أن يتولى دفن المرأة محارمها من الرجال وأولاهم بذلك الزوج، فإن لم يوجد منهم أحد أو وجدوا ولكنهم لا يحسنون الدفن يتولى دفنها الأجنبي الصالح".

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل


هل يجوز دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب قائلًا: إن المرأة لا تدفن مع الزوج فى قبر واحد، ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء فى القبر، والرجل كذلك يدفن فى المكان المخصص للرجال .


وتابع: فلا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا حرام.


حكم دفن الرجل في قبر أمه


قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفن الرجل في القبر الذي دفنت فيه والدته، لا يجوز، لافتًا إلى أنه إذا لم تتوافر إمكانية قبر لكل ميت على حدة، فإن الرجل يُدفن في عين الرجال، والمرأة في عين السيدات.

 

من يتولى دفن المرأة


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأولى أن يتولى دفن المرأة محارمها من الرجال وأولاهم بما فى ذلك الزوج.

وأضاف «جمعة» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: « من الذى يحمل المرأة عند دفنها؟»، أنه إن لم يوجد منهم أحد أو وجدوا ولكنهم لا يحسنون الدفن يتولى دفنها الأجنبي الصالح.

واستدل بما روى أن امرأة عمر - رضي الله تعالى- عنهما لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها؛ ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت، ثم زوجها؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب، ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها، ولا يحتاج إلى إحضار النساء للدفن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الذي رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه-: «أنه حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة، فنزل في قبر ابنته، وهو أجنبي».

 

دفن المرأة والرجل فى قبر واحد

 

قال الشيخ عويضة عثمان، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز دفن المرأة والرجل فى قبرًا واحد إلا إذا ضاق الأمر.

وأضاف ، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه:- ما حكم دفن المرأة والرجل فى قبر واحد؟"، إنه لا يجوز ذلك لأن الأصل فى المقبرة أن تكون مكانا مخصصا للنساء ومكان مخصص للرجال ولكن إذا تعسر الامر ولم يجد مقابر صدقة لن تدفن فيها المرأة فتدفن مع الرجال ولكن يكون هناك فاصل بينهما وإلا فلا يجوز دفن المرأة والرجل فى قبر واحد.

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