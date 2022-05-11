ميدو: اتحاد الكرة تعامل مع الأهلي مثلما فعل مع صلاح

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن إتحاد الكرة المصري تعامل مع النادي الأهلي مثلما فعل مع محمد صلاح.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: “الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل جزءا من مسؤولية استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بسبب عدم تحركه لإبلاغ الأندية المصرية بخطاب كاف حول فتح باب الترشح لاستضافة نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية”.

وأضاف: “أتمنى أن يفوز الأهلي بقضيته في المحكمة الرياضية، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل جزءًا من المسؤولية، مثلما حدث مع محمد صلاح، عندما لم يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم تصويت شوقي غريب لمحمد صلاح في سباق جائزة الأفضل”.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.