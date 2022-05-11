القبض على شقيقين لإتجارهما في الهيروين بسوهاج

ضبط شقيقين في نهاية العشرينيات من العُمر؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفةْ وخاصة مادة الهيروين المُخدر، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من:"محمد ف ر- 27 سنة- عاطل، وشقيقه أحمد ف ر- 29 سنة- عاطل- ويقيمان دائرة المركز"، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما وبحوزتهما، كمية لمُخدر الهيروين تزن حوالي 150 جراما، وكمية من مخدر الآيس تزن حوالي 50 جراما وميزان حساس، وسلاحين أبيضين، ومطواة، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي قدره 20 ألفا و50 جنيهًا.

وبمواجهة الشقيقين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.