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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد استكمال أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بحى غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية – استكمال أعمال رصف شوارع وميادين حي غرب أسيوط للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جودة الأعمال في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد .

محافظ أسيوط: استكمال أعمال التطوير بالمراكز بتركيب الإنترلوك بمركز القوصية

محافظ أسيوط: توريد 18ألف طن قمح لـ30 شونة وصومعة منذ بدء الموسم

 رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.


حيث تفقد المحافظ أعمال رصف شارع البستان بحي غرب وتابع أعمال رصف الشوارع الفرعية بمنطقة البيسري مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها مؤكدا على ضرورة استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال. 


وقال محافظ أسيوط إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم. 


وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه الشديد علي متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ومتابعة الأعمال ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مؤكدًا على أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

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