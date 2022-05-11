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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم سوهاج تنظم زيارة طلابية لمركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، زيارة  علمية لطلاب الفرقة الرابعة بمختلف التخصصات، لمركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد بالمحافظة ، والتابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجزيرة قرمان.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الرحلة العلمية تهدف لتعريف الطلاب بالإمكانيات الأكاديمية البحثية والمعملية، لزيادة التعاون بين كلية العلوم والأكاديمية فى مختلف المشاريع البحثية، وإعداد كوادر طلابيه قادرة علي نشر البحث العلمي.

وأضاف  الدكتور حازم المشنب عميد الكليه، أن الكلية حريصة على تنمية المهارات البحثية للطلاب داخل الكلية وخارجها، وذلك يأتي  تحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية في إطار تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للكلية، موضحاً أن الرحلة شملت زيارة كلا من حاضنة الأعمال التي تهتم بالمشاريع الإقتصادية.

ومعمل دراسة المياه والبيئة، وأيضاً زيارة عنابر التربية لدودة القذ، وكيفية الوقوف على عملية إحياء عملية إنتاج الحرير، وكذلك  زيارة معمل مشتقات إنتاج الحرير، ووحدة الأكوابونيك المختصة بتربية الأسماك، ومسرح العلوم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالحكيم أستاذ مساعد فيزياء علوم المواد بكلية العلوم، أن طلاب الرحلة العلمية كان في استقبالهم كلا من  الدكتور محمود جلال العارف أمين عام مركز بحوث تنمية إقليم جنوب الصعيد، والدكتور حمدي أحمد  سليمان الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان ومدير مشروع الأكوابونيك بالشراكة بين الجامعة والأكاديمية.

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وأكد أنه الرحلة تضمنت أيضًا زيارة كلا من  المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، والتعرف على جميع خطوات تصنيع الخلايا الشمسية والمحاولات التي تتم من قبل الفريق البحثي لزيادة كفاءة هذه الخلايا وجعل سعرها تنافسي فى سوق الطاقه، بالإضافة إلى معمل الأنسجة والذى يهتم بتوفير بيئة مناسبة لزارعة النباتات للحصول على أعلى إنتاجية منها.

جدير بالذكر أن الزيارة تضمنت ٢٥طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بمرافقة كلا من الدكتور أحمد محمد عبدالحكيم  أستاذ مساعد فيزياء علوم المواد، و الدكتور  على عبده محمود مدرس الكيمياء الغير عضوية، والدكتورة  وفاء أحمد محمد سليمان  مدرس الجيولوجيا، والدكتورة أسماء نصرالدين إبراهيم مدرس بعلم الحيوان.

سوهاج كلية جامعه العلوم قرمان

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