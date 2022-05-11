الاستعداد للامتحانات وتوريد القمح..7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس محافظة الوادي الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

1- الجاهزية والاستعداد التام لإمتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية وتوفير كافة الإجراءات الإحترازية والمناخ المناسب للطلاب و تشكيل لجنة لمراجعة موقف توزيع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي .

2 - وضع خطة للانتهاء من تطعيم المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية بالجرعات التنشيطية بلقاح فيروس كورونا بنهاية شهر مايو الحالي، للحفاظ على إنخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

3- متابعة أعمال توريد محصول القمح وحصر الكميات الموردة بالمراكز وتيسير إجراءات حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية.

4- البدء في خطة رصف ورفع كفاءة الطرق بالأحياء التي تم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي بها.

5 - حصر موقف مشروعات المبادرات الزراعية (النخيل - التوت - الصوب الزراعية) وإنذار غير الجادين من المستفيدين منها تمهيدًا لسحب الأراضي.

6- إستمرار مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ والجمعيات الفئوية للحد من غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

7- الموافقة على تخصيص قطع أراضي لإنشاء مكتب سجل مدني بباريس ومدرسة مصرية يابانية بالداخلة ومدرسة تجريبية بمركز بلاط.

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