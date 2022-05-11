أخبار السيارات.. ارتفاع سعر الليثيوم 700% والنيكل 250%.. هوندا تكشف عن ZR-V الجديدة كليًا الخاصة بالدول الأوروبية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية بشكل جنوني مما دفع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إلى المزاح ومطالبة المستثمرين للدخول في تعدين الليثيوم وتكريره قائلا خلال مؤتمر له لإعلان نتائج الربع الأول من 2022

وصلت أرقام مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة لأرقام قياسية في الربع الأول من العام الحالي مع زيادة المبيعات بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

دخلت سيارة أستون مارتن DBX 707 أقوى عضو في عائلة DBX مرحلة الإنتاج الجماهيري وتصل إلى خطوط التجميع في مصنع St Athan للعلامة التجارية في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة، حيث يتم تصنيع جميع أنواع سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الخاصة بالعلامة التجارية الإنجليزية.

تسعى شركة هوندا اليابانية لتوسيع تشكيلتها الخاصة بالدول الاوروبية، مع الإعلان الرسمي عن تقديمها طراز هوندا ZR-V موديل 2023 الجديدة كليا. يصل الطراز إلى أسواق القارة العجوز بحلول العام المقبل وهو في الإمكانيات والحجم يتوسط هوندا HR-V و هوندا CR-V في محفظة العلامة التجارية.

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لنموذج أولي لفولكس فاجن باسات من الجيل التالي وهي تجري لفات اختبارية وما زالت مغطاة بالكسوة التمويهية.