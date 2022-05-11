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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. ارتفاع سعر الليثيوم 700% والنيكل 250%.. هوندا تكشف عن ZR-V الجديدة كليًا الخاصة بالدول الأوروبية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

ارتفاع سعر الليثيوم 700% والنيكل 250%.. الزيادات الجنونية في المواد الخام مشكلة قطاع السيارات

ارتفعت  أسعار المواد الخام  المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية بشكل جنوني مما دفع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"  إيلون ماسك  إلى المزاح ومطالبة المستثمرين للدخول في تعدين الليثيوم وتكريره قائلا خلال مؤتمر له لإعلان نتائج الربع الأول من 2022

 

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة لتصل إلى 120% زيادة

وصلت أرقام مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة لأرقام قياسية في الربع الأول من العام الحالي مع زيادة المبيعات بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

 

دخول أستون مارتن DBX 707 مرحلة الإنتاج الجماهيري

دخلت سيارة  أستون مارتن  DBX 707 أقوى عضو في عائلة DBX مرحلة الإنتاج الجماهيري وتصل إلى خطوط التجميع في مصنع St Athan للعلامة التجارية في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة، حيث يتم تصنيع جميع أنواع سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الخاصة بالعلامة التجارية الإنجليزية.

 

هوندا تكشف عن ZR-V الجديدة كليًا الخاصة بالدول الأوروبية

تسعى شركة  هوندا  اليابانية لتوسيع تشكيلتها الخاصة بالدول الاوروبية، مع الإعلان الرسمي عن تقديمها طراز هوندا ZR-V موديل 2023 الجديدة كليا. يصل الطراز إلى أسواق القارة العجوز بحلول العام المقبل وهو في الإمكانيات والحجم يتوسط هوندا HR-V و هوندا CR-V  في محفظة العلامة التجارية. 

 

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الهايبرد إصدار أوروبا |شاهد

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لنموذج أولي لفولكس فاجن باسات  من الجيل التالي وهي تجري لفات اختبارية وما زالت مغطاة بالكسوة التمويهية.

 

السيارات الكهربائية مبيعات استون مارتن هوندا

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